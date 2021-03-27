Бочаров — о вылете «Динамо» М: хотелось бы извиниться за такой результат в плей-офф

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров прокомментировал вылет столичной команды из розыгрыша Кубка Гагарина, принеся извинения болельщикам.
«Хотелось бы извиниться за такой результат в плей-офф! Сезон получился сложным, были взлёты и падения. Спасибо преданным болельщикам за поддержку в этом чемпионате! Сделаем выводы, двигаемся дальше! До встречи в новом сезоне», — написал Бочаров на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина СКА обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина. Таким образом, СКА выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Западной конференции, где встретится с победителем пары ЦСКА — «Локомотив» (3-2).
- 27 марта 2021
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