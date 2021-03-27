Никитин — о поражении в матче с «Локомотивом»: нечего комментировать

Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (1:2 ОТ, 3-3).



«Нечего комментировать, готовимся к следующему матчу», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» в овертайме обыграл московский ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Андрея Скабелки. В основное время голы забили Денис Баранцев и Константин Окулов. Победную шайбу на 5-й минуте овертайма забросил Владимир Ткачёв. Таким образом, «Локомотив» сравнял счёт в серии — 3-3. Заключительная, седьмая, встреча пройдёт в Москве 29 марта.