Зибанеджад забросил 7-ю шайбу в ворота «Филадельфии» за последние три матча с «Флайерз»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:1, первый перерыв).
На 10-й минуте защитник «лётчиков» Трэвис Конечны был удалён. Через минуту «Рейнджерс», обосновавшись в зоне, провели атаку. Защитник Адам Фокс перевёл шайбу с синей линии на правый круг вбрасывания. Оттуда Райан Строум сделал мощный пас на пятачок, где находился Мика Зибанеджад. Швед в касание отправил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Для Зибанеджада эта шайба стала 7-й в ворота «Филадельфии» за последние три матча с «лётчиками». В двух предыдущих встречах форвард неизменно оформлял хет-трик.
- 27 марта 2021
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02
-
12:48
-
12:48
-
11:49
-
11:35
-
11:28
-
11:17
-
10:12
-
10:00
-
09:48