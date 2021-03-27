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Зибанеджад забросил 7-ю шайбу в ворота «Филадельфии» за последние три матча с «Флайерз»

Зибанеджад забросил 7-ю шайбу в ворота «Филадельфии» за последние три матча с «Флайерз»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс» (0:1, первый перерыв).

На 10-й минуте защитник «лётчиков» Трэвис Конечны был удалён. Через минуту «Рейнджерс», обосновавшись в зоне, провели атаку. Защитник Адам Фокс перевёл шайбу с синей линии на правый круг вбрасывания. Оттуда Райан Строум сделал мощный пас на пятачок, где находился Мика Зибанеджад. Швед в касание отправил шайбу в ворота, открыв счёт в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Для Зибанеджада эта шайба стала 7-й в ворота «Филадельфии» за последние три матча с «лётчиками». В двух предыдущих встречах форвард неизменно оформлял хет-трик.

Зибанеджад — первый игрок за 78 лет, набравший 6 очков в 2 играх подряд с одним соперником
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