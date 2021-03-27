Зибанеджад повторил достижение Малкина в матче с «Филадельфией»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад открыл счёт в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз».



В нынешнем сезоне для шведа эта встреча стала шестой с «лётчиками». Он набрал уже 15 очков в матчах с этим соперником.

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Зибанеждад повторил достижение нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, который набрал столько же очков в матчах с «Филадельфией» в сезоне-2007/2008.

Больше очков в одном сезоне во встречах с «лётчиками» набирал только экс-форвард «Питтсбурга» Марио Лемье в сезоне-1992/1993. Тогда он набрал 19 очков.

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов счёт 1:1.