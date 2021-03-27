Шестёркин совершил эффектный сейв ловушкой после выхода Лотона один на один

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов счёт 1:1.

Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв, не позволив своей команде пропустить ещё одну шайбу.

Форвард «Филадельфии» Скотт Лотон убежал один на один с российским вратарём после провала в обороне «Рейнджерс». Канадский нападающий переложил шайбу на неудобную руку и, клюшкой подняв её, попытался послать над щитком Шестёркина. Однако голкипер «Рейнджерс» успешно и эффектно парировал бросок ловушкой.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».