Шестёркин совершил эффектный сейв ловушкой после выхода Лотона один на один
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». После двух периодов счёт 1:1.
Голкипер «синерубашечников» Игорь Шестёркин совершил эффектный сейв, не позволив своей команде пропустить ещё одну шайбу.
Форвард «Филадельфии» Скотт Лотон убежал один на один с российским вратарём после провала в обороне «Рейнджерс». Канадский нападающий переложил шайбу на неудобную руку и, клюшкой подняв её, попытался послать над щитком Шестёркина. Однако голкипер «Рейнджерс» успешно и эффектно парировал бросок ловушкой.
Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».
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