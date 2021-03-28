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Гурьянов забил Бобровскому в матче «Даллас» — «Флорида»

Гурьянов забил Бобровскому в матче «Даллас» — «Флорида»
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. Один из голов за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов, который поразил ворота соотечественника Сергея Бобровского. Для Гурьянова этот гол шестым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 10 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он забил 27 голов и сделал 22 результативные передачи в 117 играх.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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