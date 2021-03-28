Гурьянов забил Бобровскому в матче «Даллас» — «Флорида»

В эти минуты в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Флориду Пантерз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:2. Один из голов за «Даллас» забил российский нападающий Денис Гурьянов, который поразил ворота соотечественника Сергея Бобровского. Для Гурьянова этот гол шестым в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 10 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ он забил 27 голов и сделал 22 результативные передачи в 117 играх.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 28 марта 2021
-
03:57
-
03:32
-
01:15
- 27 марта 2021
-
23:43
-
23:13
-
23:08
-
22:33
-
22:32
-
22:18
-
22:01
-
21:48
-
21:30
-
21:00
-
20:34
-
20:15
-
20:09
-
20:07
-
20:03
-
19:56
-
19:37
-
19:22
-
19:09
-
18:52
-
18:41
-
18:18
-
17:51
-
17:27
-
17:06
-
16:37
-
16:13
-
15:21
-
14:47
-
14:11
-
13:44
-
13:02