Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу», Василевский пропустил 4 гола

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Мартин Нечас и ещё по разу забивали Седрик Пакетт, Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. За «Тампу» отличились Блейк Коулман, Патрик Марун и Мэтью Жозев. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов и пропустил 4 гола.

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл Эдмонтон Ойлерз со счётом 4:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.