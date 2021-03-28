Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу», Василевский пропустил 4 гола

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей дубль оформил Мартин Нечас и ещё по разу забивали Седрик Пакетт, Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. За «Тампу» отличились Блейк Коулман, Патрик Марун и Мэтью Жозев. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов и пропустил 4 гола.
В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл Эдмонтон Ойлерз со счётом 4:3.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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