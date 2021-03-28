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Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу», Василевский пропустил 4 гола

Передача Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Тампу», Василевский пропустил 4 гола
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей дубль оформил Мартин Нечас и ещё по разу забивали Седрик Пакетт, Себастьян Ахо. Российский нападающий Андрей Свечников отметился результативной передачей. За «Тампу» отличились Блейк Коулман, Патрик Марун и Мэтью Жозев. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский совершил 36 сейвов и пропустил 4 гола.

В другом матче «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме обыграл Эдмонтон Ойлерз со счётом 4:3.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Коулман (Рутта, Гудроу) – 03:12' (5x5)   0:2 Марун (Колтон) – 05:41' (5x5)   1:2 Пакетт (Нечас, Песке) – 22:24' (5x5)   2:2 Ахо (Нидеррайтер, Нечас) – 23:26' (5x5)   3:2 Нечас (Ахо, Свечников) – 35:44' (5x4)   3:3 Жозеф (Марун) – 40:22' (5x5)   4:3 Нечас (Хэмилтон, Стаал) – 56:07' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Энгвалль (Мэттьюс, Марнер) – 24:14' (5x5)   1:1 Нурс (Макдэвид, Драйзайтль) – 26:47' (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 34:05' (5x5)   1:3 Бэрри (Драйзайтль) – 38:06' (5x5)   2:3 Таварес (Гальченюк, Нюландер) – 52:21' (5x5)   3:3 Нюландер (Холл, Гальченюк) – 56:38' (5x5)   4:3 Мэттьюс (Райлли) – 60:54' (3x3)
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