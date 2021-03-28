Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Флорида» победила «Даллас» в овертайме, у Бобровского 30 сейвов

«Флорида» победила «Даллас» в овертайме, у Бобровского 30 сейвов
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге (3) и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 33 бросков.

За «Даллас» голы забили Денис Гурьянов, Йон Клингберг и Джоэль Л’Эсперанс. Гурьянов за 18.11 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Вратарь Антон Худобин совершил 24 сейва из 28 бросков.

Следующий матч 29 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 31 марта и 2 апреля примет «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» в эти же даты на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 марта 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Аччари) – 00:24' (5x5)   1:1 Гурьянов (Бенн, Хэнли) – 08:01' (5x5)   2:1 Клингберг (Линделль, Факса) – 09:57' (5x5)   2:2 Вераге (Аччари, Типпетт) – 17:00' (5x4)   2:3 Вераге – 37:40' (4x5)   3:3 Л'Эсперанс (Хэнли, Секера) – 43:00' (5x5)   3:4 Экблад (Юбердо, Вераге) – 64:50' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021