«Флорида» победила «Даллас» в овертайме, у Бобровского 30 сейвов

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Картер Вераге (3) и Аарон Экблад. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 30 сейвов из 33 бросков.

За «Даллас» голы забили Денис Гурьянов, Йон Клингберг и Джоэль Л’Эсперанс. Гурьянов за 18.11 на площадке четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». Вратарь Антон Худобин совершил 24 сейва из 28 бросков.

Следующий матч 29 марта команды проведут между собой, затем «Флорида» 31 марта и 2 апреля примет «Детройт Ред Уингз», а «Даллас» в эти же даты на выезде сыграет с «Нэшвилл Предаторз».