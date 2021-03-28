«Баффало» находится в одном поражении от повторения антирекорда НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча состоялась в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Это поражение стало для «клинков» 17-м подряд. Из них 15 американский клуб потерпел в основное время. Таким образом «Баффало» обновил антирекорд лиги по поражениям подряд со времени введения буллитных серий (сезон-2005/2006). С учётом поражений в овертайме худшая серия в истории лиги принадлежит «Питтсбург Пингвинз» (2003/2004) – 18 поражений.

Напомним, что антирекорд НХЛ по поражениям подряд в основное время делят «Вашингтон Кэпиталз» (1974/1975) и «Сан-Хосе Шаркс» (1992/1993) – по 17 поражений.