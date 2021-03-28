Пиус Зутер догнал Кирилла Капризова в снайперской гонке сезона НХЛ среди новичков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:1 и одержал четвёртую победу подряд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Джохансен, Рокко Гримальди и Микаэль Гранлунд. За «Чикаго» единственный гол забил Пиус Зутер. Для швейцарца этот гол стал 11-м в нынешнем сезоне, что является лучшим результатом в снайперской гонке сезона НХЛ среди новичков. По этому показателю 24-летний Зутер догнал российского форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
В нынешнем сезоне Пиус принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 11 шайб и сделал пять результативных передач при показателе полезности «+3» и восьми минутах штрафного времени.
Капризов — пока абсолютно лучший новичок сезона НХЛ! С ним уже обсуждают новый контракт
В игре с «Анахаймом» Кирилл прервал неудачную серию, а его агент уже разговаривает с «Миннесотой» о длинном и весомом соглашении.
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