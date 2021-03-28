Спасение Сергея Бобровского в концовке овертайма позволило «Флориде» обыграть «Даллас»

«Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Даллас Старз» со счетом 4:3. Матч проходил на «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, США.
На последней минуте овертайма голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский спас свои ворота, что в конечном итоге позволило пантерам провести атаку, которая завершилась шайбой Аарона Экблада.
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Бобровский провёл 20-й матч в нынешнем сезоне. Россиянин одержал 13 побед и потерпел 9 поражений, два из которых-за пределом основного времени, пропустил 59 шайб при коэффициенте надёжности 2.91 и проценте отраженных бросков — 90.3.
После этого матча «Флорида Пантерз» с 46 очками занимает третье место в Центральном дивизионе, «Даллас Старз» с 31 очком — на седьмой строчке. В следующем матче команды вновь сыграют между собой. Матч состоится 29 марта.
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