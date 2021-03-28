Сарос вошёл в историю НХЛ по количеству матчей подряд с одной и менее пропущенных шайб

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос вышел на девятое место в истории Национальной Хоккейной Лиги по количеству матчей подряд с одной и менее пропущенных шайб. Из действующих игроков четвёртое место по данному показателю занимает голкипер команды «Вашингтон Кэпиталз» Филипп Грубауер. В сегодняшнем матче «Нэшвилл Предаторз» одержали победу над «Чикаго Блекхоукс » Матч проходил на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершился победой гостей со счётом 3:1.
Первое, второе, седьмое и восьмое места занимает голкипер Джордж Хэйнсуорт. Голкипер выступал в первой половине двадцатого века. В двух сезонах Хэйнсуорт одержал 10 побед в матчах, в которых пропустил одну и менее шайб, а также ещё дважды одерживал восемь подобных побед в сезоне Национальной Хоккейной Лиги.
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