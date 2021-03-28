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«Металлург Мг» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:20 Мск
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«Магнитка» — «Авангард»: Кошечкин и Грубец сыграют в воротах в шестом матче серии

«Магнитка» — «Авангард»: Кошечкин и Грубец сыграют в воротах в шестом матче серии
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:

Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;
Яковлев — Хольм, Кошелев — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.

«Авангард»:

Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.

Напомним, в пятом матче победу одержал «Авангард» со счётом 4:0. Счёт в серии — 3-2.

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