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«Магнитка» — «Авангард»: Кошечкин и Грубец сыграют в воротах в шестом матче серии

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Металлург»:



Кошечкин (Олкинуора);

Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Пашнин — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;

Яковлев — Хольм, Кошелев — Расмуссен — Карпов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.

«Авангард»:



Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;

Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;

Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;

Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.



Напомним, в пятом матче победу одержал «Авангард» со счётом 4:0. Счёт в серии — 3-2.