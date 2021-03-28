«Магнитка» — «Авангард»: Кошечкин и Грубец сыграют в воротах в шестом матче серии

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда» на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Металлург»:
Кошечкин (Олкинуора);
Дронов — Земчёнок, Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Пашнин — Минулин, Мозякин — Нестрашил — Бек;
Яковлев — Хольм, Кошелев — Расмуссен — Карпов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Кулёмин.
«Авангард»:
Грубец (Бобков);
Шарипзянов — Покка, Костин — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Чинахов — Семёнов — Хохлачёв;
Чистяков — Комаров, Потапов — Стась — Дедунов.
Напомним, в пятом матче победу одержал «Авангард» со счётом 4:0. Счёт в серии — 3-2.
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