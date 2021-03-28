Воробьёв: не пора ли Мозякину на пенсию? Это вопрос к нему, мы готовили его к плей-офф
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал будущее ветерана команды — нападающего Сергея Мозякина.
«Мозякину исполняется 40 лет через два дня, не пора ли ему на пенсию? Это вопрос к нему. Мы готовили его к плей-офф, в конце регулярки дали ему отдохнуть. Он занимался с тренером по фитнесу. Одну игру в первой серии дали ему отдохнуть, ну а в этой серии уже себе позволить подобного не могли», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
Напомним, «Металлург» проиграл «Авангарду» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1:5 и завершил выступление в сезоне. «Авангард» вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Ак Барсом».
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