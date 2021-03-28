Овечкин сократил до семи шайб отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин стал автором одной из шайб в составе «капиталистов». Таким образом, россиянин забил 724-й гол за карьеру в НХЛ и сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов НХЛ. Овечкину осталось забросить семь шайб, чтобы сравняться с Дионном, занимающим пятую позицию в списке лучших снайперов в истории лиги.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L. P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету Овечкина 18 голов и 12 результативных передач в 30 играх.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). В топ-5 входят также Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731).
- 28 марта 2021
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