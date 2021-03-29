«Нэшвилл» обыграл «Чикаго» и одержал пятую победу подряд

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 3:2 и одержал пятую подряд победу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Арвидссон, Калле Йернкрок и Роман Йози. Российский форвард Яков Тренин за 14.46 на площадке дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0»

За «Чикаго» дубль оформил Алекс Дебринкэт, два ассиста сделал Пиус Зутер. Защитник Никита Задоров за 17.17 на льду сделал три броска по воротам, его показатель полезности составил «-1».

Для «Предаторз» эта победа стала седьмой в последних 10 играх, у «Блэкхоукс» это седьмое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 31 марта и 2 апреля «Нэшвилл» проведёт дома с «Даллас Старз», а «Чикаго» в эти же даты примет «Каролину Харрикейнз».