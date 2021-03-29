Овечкин забил 456-й гол в равных составах и разделил 6-е место в истории НХЛ с Халлом

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
Российский нападающий столичной команды Александр Овечкин стал автором одной из шайб в составе «капиталистов».
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», россиянину удалось забросить шайбу в равных составах в 456-й раз в карьере. Он повторил достижение Бретта Халла и вышел на 6-е место в истории НХЛ.
Пятое место по этому показателю занимает Майк Гартнер (467 голов). Рекордсмен — Уэйн Гретцки (617).
В текущем сезоне на счету Овечкина 30 (18+12) очков в 30 матчах, в карьере — 1 308 (724+584) очков в 1 182 встречах. Он занимает 6-е место среди лучших снайперов в истории лиги.
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