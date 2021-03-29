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Вайсфельд: у игроков «Салавата» не было эмоций в серии с «Ак Барсом»

Вайсфельд: у игроков «Салавата» не было эмоций в серии с «Ак Барсом»
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд подвёл итоги серии второго раунда плей-офф между «Салаватом» и «Ак Барсом» (0-4).

«В чём уфимцы оказались явно слабее казанцев? Тут два основных компонента. Первый — Уфа проиграла силовую борьбу. Второй — у игроков «Салавата» не было эмоций.

Такое ощущение, что уфимцы их все выплеснули ещё в серии с «Трактором». Уж очень непросто она сложилась. Проиграли дома первый матч, вытянули второй в овертайме, далее буллит Гранлунда, который решил судьбу решающей встречи на последней минуте. Были основания понервничать!

Понятно, что первое звено соперников казанцы полностью закрыли, но в данном случае это не главное. К тому же Метсола сыграл средне», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».

Вайсфельд: «Салават» играет как-то без эмоций. Тренерское задание выполняют, а азарта нет
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