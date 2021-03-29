Э. Стаал: «Баффало» начал сезон неплохо, а затем COVID поразил раздевалку как лесной пожар

Нападающий Эрик Стаал прокомментировал выступление «Баффало Сэйбрз» в нынешнем сезоне. Клуб проиграл 17 последних матчей подряд. Ранее «клинки» обменяли игрока в «Монреаль Канадиенс».



«Хорошо, что теперь я на самом деле не должен объяснять это. Я могу оставить это позади и сосредоточиться на том, что могу сделать для «Монреаля».



Конечно, это был очень сложный сезон для «Сэйбрз» и для меня лично. Я думаю, что на это повлияло множество факторов. Было так много препятствий, так много обстоятельств, которые сложились не так, как мы планировали.



Реальность такова, что мы начали неплохо, первые две недели у нас были взлёты и падения, мы как бы искали свою игру, а затем нас поразил COVID. Он прошёл через нашу раздевалку как лесной пожар, и это было не очень хорошо. Две недели парни боролись с этим, некоторым ребятам было довольно тяжело с ним бороться, было сложно», — приводит слова Стаала журналист Джон Вогл на своей странице в «Твиттере».

Э. Стаал — об обмене: Монреаль — это лучшее, что может случиться в судьбе хоккеиста