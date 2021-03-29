Тай Смит опередил Капризова в борьбе за звание лучшего ассистента среди новичков

Тай Смит опередил Кирилла Капризова в борьбе за звание лучшего ассистента среди новичков.
Смит отдал свою 17-ю результативную передачу в сезоне, опередив Кирилла Капризова, отдавшего 16 передач, в списке ассистентов среди новичков.
Игрок «Нью-Джерси Дэвилз» сделал голевую передачу на Кайла Палмьери. Шайба Палмьери стала единственной и победной в матче.
Напомним, матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз» завершился победой «дьяволов» со счётом 1:0. Матч проходил на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне, США.
После победы в матче с «Бостоном» «Нью-Джерси Дэвилз» занимает седьмое место в Восточном дивизионе.
Следующий матч «дьяволы» проведут на выезде. Соперником «Нью-Джерси» вновь станет «Бостон Брюинз». Матч состоится 31 марта в 2.00 мск на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне.
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