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Экс-голкипер «Локомотива» Сэнфорд поддержал команду в преддверии решающего матча плей-офф

Экс-голкипер «Локомотива» Сэнфорд поддержал команду в преддверии решающего матча плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Экс-голкипер «Локомотива» Кёртис Сэнфорд поддержал ярославский клуб в преддверии решающего матча второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3-3 в серии).

«Желаю всего наилучшего моей любимой команде КХЛ в седьмой игре. Вперёд, «Локо», — написал Сэнфорд.

«Большое спасибо, Кёртис! Мы очень ценим твою поддержку», — говорится в комментарии официального «твиттера» клуба.

Напомним, Кёртис Сэнфорд выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. Ярославский клуб стал последним местом прописки канадского голкипера. В составе «Локомотива» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Сэнфорд также продолжительную часть своей карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ голкипер выступал за «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс».

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