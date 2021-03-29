Экс-голкипер «Локомотива» Сэнфорд поддержал команду в преддверии решающего матча плей-офф
Экс-голкипер «Локомотива» Кёртис Сэнфорд поддержал ярославский клуб в преддверии решающего матча второго раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3-3 в серии).
«Желаю всего наилучшего моей любимой команде КХЛ в седьмой игре. Вперёд, «Локо», — написал Сэнфорд.
«Большое спасибо, Кёртис! Мы очень ценим твою поддержку», — говорится в комментарии официального «твиттера» клуба.
Напомним, Кёртис Сэнфорд выступал за «Локомотив» с 2012 по 2015 год. Ярославский клуб стал последним местом прописки канадского голкипера. В составе «Локомотива» завоевал бронзовые медали чемпионата России. Сэнфорд также продолжительную часть своей карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге. В НХЛ голкипер выступал за «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс».
Рекомендуем вам
- 29 марта 2021
-
18:14
-
17:48
-
17:37
-
17:13
-
16:40
-
16:26
-
15:54
-
15:26
-
14:58
-
14:53
-
14:25
-
13:44
-
13:36
-
12:57
-
12:34
-
11:57
-
11:30
-
11:16
-
10:47
-
10:45
-
10:16
-
09:58
-
09:29
-
09:05
-
08:41
-
05:46
-
03:55
-
03:45
-
03:17
-
02:43
-
01:48
- 28 марта 2021
-
23:41
-
23:36
-
22:55
-
22:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам