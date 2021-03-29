Паскуале: «Локомотив» пропустил две быстрые шайбы от команды, которая умеет «сушить» игру

Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале прокомментировал поражение ярослвской команды в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Мы начали так же, как и все предыдущие матчи. Но ЦСКА быстро забил голы, заставил нас трудиться, это был сложный матч. Тяжело сейчас что-то сказать, пропустили две быстрые шайбы против команды, которая здорово умеет «сушить» игру. Возможно, если бы мне удалось сделать на один сейв больше в первом периоде, то была бы другая игра.



Удовлетворение от сезона? Да, хороший сезон получился. Показательно, что мы дошли до седьмой игры с ЦСКА, с одной из лучших команд лиги. В серии было много матчей, которые завершались в овертайме. Очень обидно, что проиграли в седьмой встрече», — передаёт слова Паскуале корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Локомотив» притормозили. В финале Запада — супербитва ЦСКА и СКА Чуда не произошло. Два армейских коллектива снова стали лучшими в своей конференции.