«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных
«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.
Напомним, 17 марта «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостон Брюинз» со счётом 1:2. 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.
В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 29 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.
У Малкина травма. Ушёл со льда, попав под силовой двухметрового защитника «Бостона»
«Обидчику» россиянина отомстил его партнёр, но поддержать Евгения победой «пингвины» не смогли.
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