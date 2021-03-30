«Питтсбург» поместил Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в долгосрочный список травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, 17 марта «Питтсбург» на домашней арене уступил «Бостон Брюинз» со счётом 1:2. 34-летний российский нападающий «Питтсбурга» в начале игры получил повреждение после жёсткого силового приёма у борта со стороны американского защитника «Брюинз» Джарреда Тинорди, в результате которого хоккеисту «Пингвинз» пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. На льду он так и не появился. Его игровое время составило 3 минуты 43 секунды.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в 29 матчах, в которых забил 8 голов и сделал 16 результативных передач.