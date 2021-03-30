«Баффало» повторил антирекорд НХЛ 17-летней давности по серии поражений в одном сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча состоялась в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Это поражение стало для «клинков» 18-м подряд. Из них 15 американский клуб потерпел в основное время. С учётом поражений в овертайме «Баффало» повторил худшую серию поражений в истории лиги, которая ранее единолично принадлежала «Питтсбург Пингвинз» (2003/2004) – 18 поражений.
В следующе матче «Баффало» вновь сыграет с «Филадельфией». Матч состоится 1 апреля.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
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