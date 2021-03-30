Проворов — о голе в овертайме: увидел, что вырисовывается атака два в одного, и побежал

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (4:3 ОТ).

«Не знаю, почему мы начинаем играть, только когда уступаем в счёте. Может, на следующий матч нам надо выходить, думая, что мы «горим» 0:3? Возможно, тогда у нас получится хорошо начать игру?..

Гол в овертайме? Жиру выиграл борьбу у Далина на нашей синей линии и переправил шайбу Конечны. Я увидел, что вырисовывается атака два в одного, и побежал по левому краю. В обороне у «Баффало» остался нападающий, так что я понимал, что Конечны может исполнить пас на меня. Он прошёл, а я набрал скорость и понимал, что если переведу шайбу на неудобную, то смогу бросить либо над ловушкой, либо в «домик». Увидел, что вратарь открыл «домик» и просто бросил туда», — объяснил Проворов.

Далин — об упущенной победе со счёта 3:0: паническая атака. Мы не были в такой ситуации