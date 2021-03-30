Главный тренер «Филадельфии»: Харт должен работать усерднее

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал перевод в запас основного голкипера команды Картера Харта.
«Ему надо потренироваться. Он должен работать усерднее. У меня был хороший разговор с ним и тренером вратарей Кимом Диллабо относительно моих ожиданий от его тренировок и умения останавливать шайбы. Харт тренировался вчера, и он будет это делать в ближайшее время, чтобы поработать над своей игрой. Завтра у нас будет командная тренировка, которых вообще было не очень много. Он будет заниматься сегодня на занятии и останется на льду после. То же самое произойдёт завтра и в среду», — цитирует Виньо официальный сайт НХЛ в русской версии.
В нынешнем сезоне канадский голкипер провёл 22 матча, в которых одержал девять побед, пропуская в среднем 4,04 шайб и отражая 86,9% бросков.
- 30 марта 2021
-
15:00
-
14:27
-
13:58
-
13:34
-
13:31
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16
-
07:05
-
06:48
-
06:39
-
06:31
-
06:27
-
06:21
-
06:10
-
04:41
-
04:37
-
02:37
-
02:16