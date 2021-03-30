Главный тренер «Филадельфии»: Харт должен работать усерднее

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал перевод в запас основного голкипера команды Картера Харта.

«Ему надо потренироваться. Он должен работать усерднее. У меня был хороший разговор с ним и тренером вратарей Кимом Диллабо относительно моих ожиданий от его тренировок и умения останавливать шайбы. Харт тренировался вчера, и он будет это делать в ближайшее время, чтобы поработать над своей игрой. Завтра у нас будет командная тренировка, которых вообще было не очень много. Он будет заниматься сегодня на занятии и останется на льду после. То же самое произойдёт завтра и в среду», — цитирует Виньо официальный сайт НХЛ в русской версии.

В нынешнем сезоне канадский голкипер провёл 22 матча, в которых одержал девять побед, пропуская в среднем 4,04 шайб и отражая 86,9% бросков.