Кетов: у меня не было мысли нанести травму Шипачёву. Так получилось

Капитан СКА Евгений Кетов впервые прокомментировал момент из второго матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо», в котором он применил силовой приём против капитана соперника Вадима Шипачёва.
«Со здоровьем всё отлично. Готовлюсь с командой. Не думаю, что появится что-то новое в игре ЦСКА. Это системная команда. Мы разберём моменты, которые нам надо улучшить. Разберём, как они играют в равных составах.
Мы реагируем по ходу игры на то, как соперник подстраивается под нас. Тоже пытаемся что-то придумать. Тренерский штаб разбирает моменты, и мы что-то меняем. Не думаю, что фактор чужого льда будет иметь значение. Может быть, на выезде будет начинать даже спокойнее. Возможно, ЦСКА устал после семиматчевой серии, но может быть, они, наоборот, будут в хорошей форме, Не могу ответить на этот вопрос.
Пожали с Шипачёвым друг другу руки после серии. Я извинился — и Вадим извинился. Это рабочие моменты. На площадке друзей нет — все бьются. У меня не было мысли нанести травму Вадиму, так получилось», — передаёт слова Кетова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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