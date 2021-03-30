«Филадельфия Флайерз» выставила защитника Шейна Гостисбера на драфт отказов
«Филадельфия Флайерз» выставила защитника Шейна Гостисбера на драфт отказов. Об этом сообщил официальный «твиттер» команды.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Шейн Гостисбер провёл 25 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1».
Шейн Гостисбер был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под общим 78-м номером. Гостисбер выступал в составе «Филадельфии» с сезона-2014/2015. Всего он сыграл в 365 матчах в составе «Флайерз», набрав 210 (56+154) очков при показателе полезности «-30».
Напомним, летом 2017 года защитник подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт на $ 27 млн. В сезоне 2017/18 стал четвёртым в НХЛ по результативности среди защитников.
Рекомендуем вам
- 30 марта 2021
-
19:43
-
19:25
-
18:42
-
18:21
-
18:01
-
17:37
-
16:52
-
16:20
-
15:45
-
15:00
-
14:27
-
13:58
-
13:34
-
13:31
-
13:22
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:26
-
11:00
-
10:35
-
10:18
-
09:55
-
09:31
-
09:14
-
09:00
-
08:33
-
08:19
-
07:55
-
07:38
-
07:30
-
07:16
-
07:05
-
06:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам