«Филадельфия Флайерз» выставила защитника Шейна Гостисбера на драфт отказов. Об этом сообщил официальный «твиттер» команды.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 Шейн Гостисбер провёл 25 матчей, в которых набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-1».



Шейн Гостисбер был выбран «Филадельфией» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2012 году под общим 78-м номером. Гостисбер выступал в составе «Филадельфии» с сезона-2014/2015. Всего он сыграл в 365 матчах в составе «Флайерз», набрав 210 (56+154) очков при показателе полезности «-30».

Напомним, летом 2017 года защитник подписал с «Филадельфией» шестилетний контракт на $ 27 млн. В сезоне 2017/18 стал четвёртым в НХЛ по результативности среди защитников.