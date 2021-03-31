Ээли Толванен повторил достижение Александра Радулова в «Нэшвилле»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» дома в овертайме обыграл «Даллас Старз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роман Йози, Калле Йернкрок и Ээли Толванен. 21-летний финн продлил серию с набранными очками до шести матчей. По длительности результативной серии среди новичков в истории «хищников» Толванен сравнялся с российским нападающим Александром Радуловым, который в своём первом сезоне в НХЛ (2006/2007) также набирал очки в шести матчах подряд.

Стоит заметить, что рекорд по данному показателю в истории «Нэшвилла» принадлежит шведскому нападающему Филипу Форсбергу — семь матчей кряду с набранными очками в сезоне-2014/2015. Следом располагаются Толванен и Радулов.