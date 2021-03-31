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«Вегас» начал вакцинацию игроков от коронавируса

«Вегас» начал вакцинацию игроков от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Владелец «Вегас Голден Найтс» Билл Фоули сообщил, что большинство игроков его команды получили первую дозу вакцинации от коронавируса. По словам функционера, клуб пытается спланировать дату второй прививки, чтобы минимизировать побочные эффекты и влияние, которое может оказать на их игру.

Команда Питера Дебура на данный момент занимает первое место в Западном дивизионе, набрав 49 очков в 33 матчах. В плей-офф по итогам регулярного чемпионата выходят первые четыре команды из каждого дивизиона. От пятого места в своём дивизионе, которое сейчас занимает «Аризона Койотс», «рыцарей» отделяют 12 очков.

В следующем матче «Вегас» 1 апреля на домашнем льду примет «Лос-Анджелес Кингз». Днём спустя «Голден Найтс» сыграют с «Миннесотой Уайлд».

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