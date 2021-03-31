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Макдэвид получил малый штраф за умышленный удар локтём в лицо Котканиеми

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

На 18-й минуте матча капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был наказан двухминутным удалением. Канадский форвард резко ускорился в направлении форварда «Монреаля» Еспери Котканиеми и акцентированно ударил его локтём в голову. Один из главных арбитров Крис Шленкер оценил действия лучшего бомбардира сезона НХЛ на две минуты штрафа.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В следующем матче регулярного чемпионата «Монреаль» встретится с «Оттавой Сенаторз», а «Эдмонтон» сыграет с «Калгари Флэймз».