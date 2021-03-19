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Макдэвид высказался о борьбе с Мэттьюсом в снайперской гонке НХЛ

Макдэвид высказался о борьбе с Мэттьюсом в снайперской гонке НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (2:1) высказался о борьбе с нападающим «Торонто Мэйпл Лифс» Остоном Мэттьюсом в снайперской гонке.

«Важнее побеждать, делать для этого всё, что можешь. Мэттьюс проводит великолепный сезон, много забивает, а я просто стараюсь делать своё дело», — сказал Макдэвид.

Для оформившего дубль Макдэвида вторая заброшенная шайба стала 20-й в нынешнем сезоне. Канадский форвард стал вторым игроком в этом сезоне, кому покорилась отметка в 20 голов. Первое место в снайперской гонке занимает Мэттьюс (21 точный бросок). Третье место в гонке снайперов занимает форвард «Монреаль Канадиенс» Тайлер Тоффоли (18 шайб).

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