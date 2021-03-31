Вераге: кажется, что Бобровский крадёт у соперников гол в каждом матче

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1) отметил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского.

«Бобровский великолепен, он делает впечатляющие спасения. Кажется, что он крадёт у соперников гол в каждом матче», — отметил Вераге на пресс-конференции.

В составе победителей дубль оформил Вераге, а ещё по разу забивали Джонатан Юбердо и Бретт Коннолли. Голкипер Бобровский отразил 35 бросков. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Филип Задина. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Его соотечественник форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.