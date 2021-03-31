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Вераге: кажется, что Бобровский крадёт у соперников гол в каждом матче

Вераге: кажется, что Бобровский крадёт у соперников гол в каждом матче
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Флориды Пантерз» Картер Вераге после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:1) отметил игру российского голкипера команды Сергея Бобровского.

«Бобровский великолепен, он делает впечатляющие спасения. Кажется, что он крадёт у соперников гол в каждом матче», — отметил Вераге на пресс-конференции.

В составе победителей дубль оформил Вераге, а ещё по разу забивали Джонатан Юбердо и Бретт Коннолли. Голкипер Бобровский отразил 35 бросков. Единственную шайбу за «Детройт» забросил Филип Задина. Российский нападающий Евгений Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Его соотечественник форвард Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

«Боб-вор-ский». Вратарь «Флориды» без клюшки отразил три броска подряд в упор!
Сергей постепенно разогревается и выходит на свой прежний уровень.
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