Маршан опрокинул силовым приёмом Куликова на лёд, после чего сцепился с Браттом

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» дома в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси Дэвилз». Счёт встречи – 5:4.

В середине второго периода нападающий «Бостона» Брэд Маршан применил силовой приём против защитника «Нью-Джерси» Дмитрия Куликова, в результате которого россиянин оказался на льду. Через несколько секунд Маршан получил удар клюшкой от шведского форварда «дьяволов» Йеспера Братта, после чего хоккеисты вступили в небольшую конфронтацию. По итогам инцидента Маршан и Братт были наказаны малыми штрафами за грубость.

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«Брюинз» одержали пятую победу в последних 10 матчах, у «Дэвилз» это пятое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 2 и 3 апреля «Бостон» проведёт дома с «Питтсбург Пингвинз», а «Нью-Джерси» 3 и 4 апреля примет «Вашингтон Кэпиталз».