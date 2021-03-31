Вайсфельд: «Ак Барс» — фаворит в серии с «Авангардом». Ставлю на победу Казани

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о серии третьего раунда плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард».

«Ак Барс» в этой серии фаворит. У них состав выглядит помощнее. Ставлю на победу Казани. «Авангард», безусловно, может выиграть. Я говорил, что фаворит — «Ак Барс», но я не говорил, что «Ак Барс» обязательно выиграет.

«Авангард» — хорошая команда, есть хорошие нападающие. Там и Зернов, и Буше, и Ковальчук — они представляют угрозу для «Ак Барса», само собой. Что могут противопоставить? Зависит от того, в каком состоянии будут находиться игроки, как сыграют вратари. Много факторов. Нельзя сказать, за счёт чего могут проиграть или выиграть», — цитирует Вайсфельда «Реальное время».