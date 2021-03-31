Хартли: одно присутствие Ковальчука помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы журналистов в преддверии старта полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Я действительно знаю, какой игрок Илья Ковальчук. Самоё лёгкое судить о нём по цифрам на табло, по статистике, но мы знаем его с другой стороны, и он — настоящий лидер. Одно его присутствие очень много значит для всего клуба в целом и помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка Гагарина.

Что касается травм, то они всегда случаются в плей-офф, и очень сложно восстанавливаться по ходу серии. Но хоккеисты — настоящие гладиаторы, всегда готовые вступить в новый бой, и наши ребята — не исключение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.