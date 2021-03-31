Хартли: одно присутствие Ковальчука помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопросы журналистов в преддверии старта полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».
«Я действительно знаю, какой игрок Илья Ковальчук. Самоё лёгкое судить о нём по цифрам на табло, по статистике, но мы знаем его с другой стороны, и он — настоящий лидер. Одно его присутствие очень много значит для всего клуба в целом и помогает «Авангарду» двигаться в направлении Кубка Гагарина.
Что касается травм, то они всегда случаются в плей-офф, и очень сложно восстанавливаться по ходу серии. Но хоккеисты — настоящие гладиаторы, всегда готовые вступить в новый бой, и наши ребята — не исключение», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Хартли: у Казани нет слабых мест, отличный состав. Но и «Авангард» — отличная команда
Рекомендуем вам
- 31 марта 2021
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
11:40
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:32
-
10:15
-
10:00
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
09:15
-
08:58
-
08:32
-
08:25
-
07:59
-
07:35
-
07:09
-
06:59
-
06:45
-
06:24
-
06:09
-
05:45
-
05:20
-
05:11
-
04:44
-
04:38
-
04:36
-
04:33
-
00:11
- 30 марта 2021
-
22:41
-
22:33
-
21:48
Партнерский контент
Рекомендуем вам