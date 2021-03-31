Готовец: «Авангард» уже припарковал эмоции — настраиваемся на серьёзную серию с Казанью

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец поделился ожиданиями от полуфинальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом».

«Отдохнули пару дней, сегодня приступили к разбору соперника. «Ак Барс» — очень серьёзная команда, настраиваемся на эту серию. Всегда матчи плей-офф сильно отличаются от регулярки, другие эмоции от игр, от побед. Но все эмоции уже быстро припарковали.



Мы готовимся в таком же режиме, как и на первый раунд и на второй, серьёзно настраиваемся на соперника. Может и хорошо, что не слишком большой перерыв у нас, не долго будем входить в игровой ритм.



В команде нет какого-то напряжения, просто сейчас каждый раунд становится чуть важнее, чем предыдущий. Мы прошли половину пути, но всегда хочется идти дальше.



Трудно сказать, почему «Ак Барс» прошёл своих соперников 4-0. Может, «Салават» неправильно настроился или ещё что-то. Но не имеет значения, как именно мы прошли два раунда, счёт в серии финала конференции 0-0», — передаёт слова Готовца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.