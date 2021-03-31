Морозов: «Куньлунь» хочет играть в России. Им это выгодно
Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после заседания совета директоров.
«По возможному возвращению «Атланта» в КХЛ сегодня не было никакого разговора. Ни слова не было сказано о том, кто может стоять за возрождением этого клуба. Что касается «Куньлуня», то такой вот сезон получился – им некуда было деваться. У нас и «Йокерит» проводил домашние матчи плей-офф в России. А границы Китая сейчас тоже закрыты.
Они хотят играть и готовиться к Олимпиаде, поэтому они и в следующем сезоне планируют играть в России. Им это выгодно с экономической точки зрения – проще добираться к соперникам, да и другой часовой пояс», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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