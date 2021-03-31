Макдэвид наказан штрафом в $ 5 тыс. за удар в голову. В матче его удалили на две минуты

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид по итогам встречи получил штраф в $ 5 тыс. за удар локтем в голову нападающего «Монреаля» Еспери Котканиеми, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ на официальной странице в «Твиттере». Это максимальный возможный штраф.

Напомним, на 18-й минуте Макдэвид был наказан двухминутным удалением. Канадский форвард резко ускорился в направлении Котканиеми и акцентированно ударил его локтем в голову. Один из главных арбитров Крис Шленкер оценил действия лучшего бомбардира сезона НХЛ двухминутным штрафом.