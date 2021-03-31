Макдэвид наказан штрафом в $ 5 тыс. за удар в голову. В матче его удалили на две минуты

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 4:0.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид по итогам встречи получил штраф в $ 5 тыс. за удар локтем в голову нападающего «Монреаля» Еспери Котканиеми, сообщает Департамент безопасности игроков НХЛ на официальной странице в «Твиттере». Это максимальный возможный штраф.
Напомним, на 18-й минуте Макдэвид был наказан двухминутным удалением. Канадский форвард резко ускорился в направлении Котканиеми и акцентированно ударил его локтем в голову. Один из главных арбитров Крис Шленкер оценил действия лучшего бомбардира сезона НХЛ двухминутным штрафом.
- 31 марта 2021
-
18:40
-
18:29
-
18:13
-
17:53
-
17:24
-
16:51
-
16:24
-
16:00
-
15:34
-
15:19
-
15:15
-
15:14
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:40
-
14:33
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:16
-
13:37
-
13:22
-
13:18
-
12:30
-
12:19
-
12:16
-
11:40
-
11:40
-
11:15
-
11:00
-
10:32