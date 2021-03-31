Форвард «Сент-Луиса» Барбашёв может вернуться на лёд к концу недели
Главный тренер команды Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюби заявил, что нападающий Иван Барбашёв скоро должен возобновить тренировки на льду, сообщает североамериканский журналист Джереми Рутерфорд на своей странице в «Твиттере».
Ожидается, что россиянин может вернуться к концу текущей недели.
Напомним, в середине февраля Барбашёв получил травму голеностопа. Российскому нападающему потребовалась операция, и на восстановление ему отводилось шесть недель.
В нынешнем сезоне на счету Барбашёва 17 матчей, в которых он забросил две шайбы, отдал четыре результативные передачи при четырёх минутах штрафа и показателе полезности «+6». Всего в НХЛ 33-й номер драфта-2014 провёл 249 встреч и набрал 83 (39+44) очка.
Барбашёв: Тарасенко совершил подвиг
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