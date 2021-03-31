«Филадельфия» проявляет интерес к голкиперу «Детройта» Бернье. «Флайерз» недовольны Хартом
Голкипер команды Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Джонатан Бернье попал в сферу интересов «Филадельфии Флайерз», сообщает TSN.
В нынешнем сезоне 32-летний канадец за «красных крыльев» принял участие в 17 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых показал коэффициент надёжности 2,78 при 91,8% отражённых бросков. Его контракт с зарплатой в $ 3 млн истекает летом.
Ранее тренерский штаб «Флайерз» во главе с наставником Аленом Виньо выразил недовольство игрой основного голкипера «лётчиков» Картера Харта. В нынешнем сезоне 22-летний Харт принял участие в 22 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал всего восемь побед и заработал коэффициент надёжности 4,04 при 86,9% отражённых бросков.
Главный тренер «Филадельфии»: Харт должен работать усерднее
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