«Баффало» прервал 18-матчевую серию поражений, разгромив «Филадельфию»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1.
В составе «Баффало» отличились Сэм Райнхарт, Кёртис Лазар, Стивен Фогарти, Кейси Миттельштадт и Брэндон Монтур, отметившийся дублем. Единственный гол в этой встрече за «Филадельфию» на свой счёт записал российский защитник Иван Проворов.
Проворов провёл на льду 23 минуты 58 секунды и, несмотря на заброшенную шайбу, заработал отрицательный показатель полезности – «-1».
Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» – 3:1. У российского форварда «Торонто» Ильи Михеева голевая передача и «+1» за 12.57 на площадке.
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