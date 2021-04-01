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«Баффало» прервал 18-матчевую серию поражений, разгромив «Филадельфию»

«Баффало» прервал 18-матчевую серию поражений, разгромив «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ 0
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 6:1.

В составе «Баффало» отличились Сэм Райнхарт, Кёртис Лазар, Стивен Фогарти, Кейси Миттельштадт и Брэндон Монтур, отметившийся дублем. Единственный гол в этой встрече за «Филадельфию» на свой счёт записал российский защитник Иван Проворов.

Проворов провёл на льду 23 минуты 58 секунды и, несмотря на заброшенную шайбу, заработал отрицательный показатель полезности – «-1».

Таким образом, «Баффало Сэйбрз» прервал 18-матчевую серию поражений и одержал первую победу с 24 февраля, когда был обыгран «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
6 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Райнхарт (Окпосо, Ристолайнен) – 09:32' (5x5)   2:0 Лазар (Шихан) – 11:59' (5x5)   2:1 Проворов (Кутюрье, Ворачек) – 23:50' (5x5)   3:1 Фогарти (Ристолайнен, Брайсон) – 29:42' (5x5)   4:1 Миттельштадт (Фогарти, Брайсон) – 35:39' (5x5)   5:1 Монтур – 54:53' (en)   6:1 Монтур (Окпосо) – 55:30' (4x5)

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» одержал выездную победу над «Виннипег Джетс» – 3:1. У российского форварда «Торонто» Ильи Михеева голевая передача и «+1» за 12.57 на площадке.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2021, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Мэттьюс (Хайман, Марнер) – 04:20' (5x5)   0:2 Хайман (Мэттьюс, Марнер) – 10:47' (5x5)   0:3 Керфут (Михеев, Райлли) – 36:40' (4x5)   1:3 Моррисси (Шайфли, Коннор) – 37:15' (5x4)
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