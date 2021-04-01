«Сан-Хосе» обыграл «Миннесоту», у Кныжова первый гол в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Рудольф Балцерс, Райан Донато, Николай Кныжов и Эвандер Кейн. Для российского защитника «Шаркс» эта шайба стала первой в заокеанской карьере. Кныжов провёл на площадке 16.57, дважды бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
За «Миннесоту» голы забили Кирилл Капризов и Кевин Фиала. Российский форвард за 20.10 на льду четыре раза бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Уайлд» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Сан-Хосе» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Миннесота» 2 и 4 апреля на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс».
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