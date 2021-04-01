Кныжов стал третьей звездой матча «Сан-Хосе» — «Миннесота»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 4:2.



Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов стал автором первого гола в карьере в Национальной хоккейной лиге. После матча Кныжов был признан третьей звездой матча.



Второй звездой встречи стал нападающий «Шаркс» Томаш Гертл, отметившийся двумя голевыми передачами. Первой звездой стал защитник победителей Брент Бёрнс (0+2).



«Шаркс» одержали четвёртую победу в последних 10 играх, у «Уайлд» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 3 и 4 апреля «Сан-Хосе» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Миннесота» 2 и 4 апреля на выезде сыграет с «Вегас Голден Найтс».

