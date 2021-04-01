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Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей»

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры для работы в отделе «Хоккей»
Хоккей / КХЛ 0

Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры с перспективой карьерного роста для работы в отделе «Хоккей».

Основные требования к кандидатам: информированность в хоккейных событиях, оперативность, наличие навыков грамотной устной и письменной речи. Знание иностранных языков приветствуется. Наличие опыта работы в спортивной журналистике не требуется.

Предложения и пожелания направлять по электронному адресу: aleksandr.rozhkov@rambler-co.ru

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