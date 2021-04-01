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Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии травмированных и возможном выходе Зарипова

Главный тренер «Ак Барса» рассказал о состоянии травмированных и возможном выходе Зарипова
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов в преддверии первого матча финала Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом» рассказал о состоянии травмированных в команде.

«Ребята тренируются. Завтра Билялов уже будет работать с общей группой. Что касается Стефана Да Косты, то сейчас он работает по индивидуальной программе.

У нас и Зарипов, и остальные ребята в составе, все готовятся. Окончательный состав на игру ещё не определён, во многом будем отталкиваться от соперника. Мы довольны Зариповым, как и всеми остальными, все хотят играть. Почему Зарипов не играл так долго? Он был травмирован. С Уфой он уже был готов играть, но мы решили выбрать состав без него», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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