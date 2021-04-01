Квартальнов: «Авангард» — хорошая команда. В регулярке в Москве мы им без шансов уступили

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от серии плей-офф финала Восточной конференции с «Авангардом».



«У «Ак Барса» свой стиль, у «Авангарда» — свой. Понятно, что мы разбираем команду соперника, но отталкиваться будем от своей игры. Омск — отличная команда, хорошее большинство, быстрые контратаки, хорошие исполнители. Они много шайб забили. Был момент, когда много пропустили, но затем быстро сориентировались. Мы много играли против «Авангарда», две игры домашние выиграли. На выезде, правда, уступили, в Москве — вообще без шансов.



Ещё раз повторюсь, хорошая команда, мы к ней готовимся. Мы не ориентируемся на игры регулярки с ней, но, безусловно, просматривали их.



Будет важен первый матч в серии, мы давно не играли, 10 дней отдыхали. У них игровой тонус получше. Сейчас готовимся именно к первой игре», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.