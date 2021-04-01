В Электростали стартует этап международной серии турниров по шорт-хоккею

С 1 апреля в Электростали стартует очередной этап международной серии турниров по шорт-хоккею ISHF LIGA PRO Electrostal Open.



Заявки на участие подали 10 команд из четырёх стран: «Алматы» (Казахстан), «Уралец» (Россия), «Армеец» (Россия), «Молотобойцы» (Россия), «Кузня» Могилёв (Беларусь), «Феррум» (Латвия), «Белск» Минск (Беларусь), «Ледяные Воины» (Россия), «Кристалл» (Россия), «Четыре Ледокола» (Россия).



Шорт-хоккей — это самостоятельный вид спорта, аналог классического хоккея с шайбой на льду, но с характерными отличиями в правилах. В последнее время соревнования в подобном формате получили развитие во многих странах мира, а в 2019 году в Швейцарии была учреждена международная федерация шорт-хоккея.



Главными отличиями данного вида спорта являются: формат игры (по 4 полевых игрока + вратарь от каждой команды); отсутствие офсайда и синей линии; правило, запрещающее щелчок по шайбе; атака чужих ворот должна производиться только через пас в зоне атаки; отсутствие силовых приёмов и правила проброса; а также наличие жёлтых и красных карточек за нарушение правил вместо временных удалений. Это динамичный и зрелищный вид спорта с большим количеством голов и опасных моментов.



Турнир ISHF LIGA PRO ELECTROSTAL OPEN продлится в период с 1 апреля по 10 мая 2021 года. Он состоит из двух этапов: регулярный чемпионат и плей-офф. В сумме за всё время соревнований команды сыграют более 450 матчей.



Организаторами данных соревнований являются Федерация шорт-хоккея России, а также Федерация хоккея городского округа Электросталь. Турнир будет проходить под эгидой Международной федерации шорт-хоккея (ISHF), которая также является главным организатором соревнований.