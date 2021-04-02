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Александр Романов покинул лёд на коленях после травмы в матче с «Оттавой»

«Монреаль Канадиенс» на выезде крупно обыграл «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:1.

По ходу матча российский защитник «Монреаля» Александр Романов получил повреждение и покинул лёд на коленях. Он провёл на площадке 15 минут и 33 секунды и получил коэффициент полезности «+2».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Романов принял участие в 32 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 5 результативных передач при коэффициенте полезности «+7».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.