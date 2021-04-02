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Джон Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голам среди защитников

Джон Карлсон вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голам среди защитников
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:4.

В составе «Айлендерс» отличились Джордан Эберле (дубль), Мэтью Барзал (хет-трик), Брок Нельсон, Кейси Сизикас и Джош Бейли. За «Вашингтон» забрасывали Джон Карлсон (дубль), Даниэль Спронг и Ти Джей Оши. Для Карлсона вторая заброшенная шайба в матче стала 114-й в составе столичной команды.

Американский хоккеист вышел на третье место в истории «Вашингтона» по голам среди защитников, превзойдя результат Калле Юханссона (113). Клубный рекорд среди игроков обороны принадлежит Кевину Хэтчеру (149), а второе место занимает российский защитник Сергей Гончар (144).

Карлсон стал первым защитником в истории «Вашингтона», набравшим 500 очков за клуб
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